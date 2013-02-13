Миссия МВФ уехала с большой тревогой об Украине

Об этом заявил глава миссии Международного валютного фонда, завершившей свою работу в Украине, Кристофер Джарвис. Текстом заявления располагает агентство УНИАН.

“Перед Украиной стоят серьезные вызовы. Во второй половине 2012 года в результате ухудшения условий торговли и неопределенности на мировых финансовых рынках экономическая активность резко затормозилась. Кроме того, в 2012 году резко вырос дефицит счета текущих операций и ухудшился баланс фискальных счетов. Большой объем дотаций на газ и отопление для населения продолжает давить на бюджет Украины и ее платежный баланс. При отсутствии корректировки экономической политики, наш прогноз на 2013 год предполагает темпы экономического роста на уровне до 1% и большой дефицит счета текущих операций, что оставит Украину уязвимой в случае негативного развития событий», - цитирует представительство МВФ заявление К.Джарвиса.

По теме: Миссия МВФ пока не решила, давать ли Украине кредит

Как сообщал УНИАН, миссия Международного валютного фонда, которая работала в Украине с 29 января, завершила переговоры с представителями органов власти в Украине и продолжит изучать вопрос о возможности предоставления Украине кредита.

12 февраля с представителями миссии встретился премьер-министр Украины Николай Азаров. Во время встречи стороны отметили прогресс в переговорном процессе.