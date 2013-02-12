Суд отпустил заместителя мэра Мелитополя под залог в 172 тысячи

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Запорожской области, соответствующее решение вчера, 11 февраля, вечером вынес Орджоникидзевский районный суд г. Запорожья, в котором рассматривался вопрос об избрании меры пресечения для заместителя мэра на период досудебного уголовного производства.

«11 февраля по ходатайству прокуратуры Запорожской области Орджоникидзевский районный суд г. Запорожья принял решение: применить к заместителю мэра Мелитополя меру пресечения в виде залога в сумме 172 тыс. грн», - сообщили в пресс-службе.

По данным прокуратуры, вопрос об отстранении заместителя городского председателя от занимаемой должности на период проведения производства, в ходе данного судебного заседания не рассматривался. «Рассмотрение вопроса об отстранении заместителя мэра от должности суд перенес», - сообщили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, 7 февраля прокуратура Запорожской области предъявила мэру Мелитополя и его заместителю уведомление о подозрении в получении взяток и совершении должностных преступлений.

В частности, мэру Мелитополя инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 358 УК Украины (использование заведомо поддельных документов), ч.4. ст.368 УК Украины (получение взятки должностным лицом, занимающим особо ответственное положение о в особо крупных размерах), ч.2 ст.209 (преднамеренное нарушение требований законодательства о предотвращении и противодействии легализации доходов, полученных преступным путем) и ч.1.ст366 УК Украины (должностной подлог), а так же по ч.1.ст.384 УК Украины (заведомо неправдивые показания во время проведения досудебного следствия).

Суд Орджоникидзевского района Запорожья отстранил от занимаемой должности мэра Мелитополя и избрал для него меру пресечения в виде залога в размере 1,5 млн. грн, в случае неуплаты которого в установленном порядке мера пресечения будет заменена на содержание под стражей.

По данным прокуратуры, «на сегодняшний день правоохранительные органы располагают документами, дающими основания подозревать чиновников в незаконном получении около 1 млн грн».

Ранее - 19 ноября 2012 года на территории АРК правоохранительными органами был задержан другой заместитель мэра Мелитополя, в отношении которого прокуратура Запорожской области возбудила уголовное дело по ст. 368 ч.2 УК Украины (получение взятки в крупном размере или должностным лицом, занимающим ответственное положение, сопряженное с вымогательством взятки). За неделю до этого правоохранители задержали начальника КП мелитопольского горсовета «Мелитопольский асфальтобетонный завод» с 18 тыс. грн которые, он, по его словам, должен был передать данному заместителю мэра.