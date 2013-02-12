СМИ: План «покращення» от Кабмина гарантированно обеспечит рост налогов

Завтра правительство планирует утвердить программу активизации экономики на 2013-2014 годы, содержащую ключевые инициативы, касающиеся повышения конкурентоспособности, улучшения инвестиционных условий, поддержки национального производителя и экспорта, а также импортозамещения, сообщает Коммерсант.

План правительства по активизации экономики в 2013-2014 годах, предусматривающий бюджетное финансирование в объеме 180 млрд грн, больше не содержит ни одной фискальной нормы, которая может стимулировать экономическое развитие.

Большинство предложенных Кабмином мер поддержки отраслей были исключены в ходе доработки программы, превратив документ в декларацию о намерениях. В нем остались только те нормы, которые гарантированно обеспечат рост налоговых платежей.

Власти планируют добиваться повышения конкурентоспособности экономики за счет новых налоговых мер. Правительство настаивает на оптимизации налоговых льгот в 2013 году, в первую очередь по НДС и налогу на прибыль — общим объемом 15-20 млрд грн.

Спустя месяц обсуждения документа с бизнесом оценка экономического эффекта снизилась вдвое — до 6-8 млрд грн. "Отменяются льготы, которыми мы очень гордились,— говорит народный депутат, почетный президент индустриальной группы УПЭК Анатолий Гиршфельд (Партия регионов).— Перечень не указан, но я так понимаю, что отменят льготы сельхозмашиностроению и энергосберегающим технологиям".

Исполнительный директор ассоциации судостроителей "Укрсудпром" Юрий Алексеев утверждает, что его отрасль полученными льготами, например по налогу на прибыль, и так практически не пользуется, поскольку отрасль убыточна. Отказ от льгот в авиастроении несет риски увеличения себестоимости продукции и потери клиентов, добавляет директор по корпоративным связям компании "Мотор Сич" Владимир Семенов.

С мая 2014 года будет введено всеобщее декларирование доходов физических лиц и их легализация посредством нулевой декларации (дополнительно 1 млрд грн поступлений налогов). В правительстве также настроены на снижение нагрузки на фонд оплаты труда — во II полугодии будет уменьшена ставка ЕСВ и расширена шкала прогрессивного налогообложения доходов физлиц.

Конкретного размера новых ставок в программе нет, но ранее Государственная налоговая служба предлагала снижение ЕСВ до 15%, а депутаты Верховной рады — до 18%. Наряду с этим будет увеличена ответственность работодателей за несвоевременную выплату зарплаты. "Административный и Уголовный кодексы уже предусматривают ее. Из общего объема задолженности по зарплате долги частного сектора составляют менее четверти",— поясняет заместитель главы совета Федерации работодателей Дмитрий Олейник.

Не обещают больше в Кабмине и усовершенствования механизма возмещения НДС экспортерам. Больше всего не повезло судостроителям. В правительстве решили отказаться от их господдержки, предусматривавшей госгарантии кредитования и увеличение госзаказа.

Эта же участь постигла и авиационную промышленность. Из 13 условно стимулирующих мер в программе осталась всего одна — создание мощностей для увеличения производства шасси самолетов Ан-140 и Ан-148. Ни госзаказа, ни госгарантий, ни доступного кредитования для лизинговых компаний, ни запрета на импорт самолетов-аналогов, срок эксплуатации которых превышает 10 лет, отрасль так и не дождалась. Все эти меры изъяты уже на стадии разработки программы.

В условиях сложного выполнения госбюджета ни Минфин, ни Миндоходов не одобрят ни одну норму, которая приведет к сокращению доходов казны или росту расходов. В программе остались только нормы, которые увеличат налоговые поступления.