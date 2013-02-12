В «Пирогово» зреет бунт

Об этом они заявили в открытом письме к новому министру культуры Леониду Новохатько, сообщает "Сегодня". Документ обнародован на официальном сайте музея.

В нем работники музея просят министра не допустить возвращения экс-директора Павла Федаки, а оставить Дмитрия Зарубу. Как сказано в письме, в случае возвращения Федаки коллектив оставляет за собой право начать бессрочное пикетирование соответствующих органов из-за возможных скандалов.

Как известно, Федака был уволен с должности директора "Пирогово" 27 января 2012 года, но свое увольнение в конце прошлого года он обжаловал в суде. В Минкульте этот вопрос рассматривают.