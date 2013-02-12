Обнародован порядок госаттестации в школах

Текст соответствующего письма размещен на сайте Минобразования.

Согласно документу, в этом учебном году учебные занятия завершаются 24 мая (25 мая для школ, работающих по шестидневной рабочей неделе). В этот день проводится свято «Последнего звонка».

В 4-х классах государственная итоговая аттестация проводится с 13 по 21 мая по украинскому языку и чтению, математике. В учебных заведениях с обучением на языках национальных меньшинств могут подлежать аттестации и результаты учебной деятельности по языку обучения (язык и чтение).

В 9-х классах государственная итоговая аттестация будет проводиться с 28 мая по 11 июня по пяти предметам: украинскому языку, математике, географии, биологии, а также иностранному языку или другому гуманитарному предмету по выбору учебного заведения.

Письмом также предусматривается, что государственная итоговая аттестация по украинскому языку для выпускников 9-х классов (диктант) будет проводиться 31 мая. Задание будет объявлено в день проведения аттестации по телевидению (канал УТ-1) и радио. Государственная итоговая аттестация начинается в 9.00. Другое время начала проведения государственной итоговой аттестации должно быть согласовано учебными заведениями с соответствующими органами управления образования.

Государственная итоговая аттестация для выпускников 11-х классов проводится с 27 по 31 мая по трем предметам в письменной форме по сборнику заданий. 27 мая состоится государственная итоговая аттестация по украинскому языку (изложение, обязательно). Задание будет объявлено в день проведения аттестации по телевидению (канал УТ-1) и радио. Дату проведения аттестации по двум другим предметам (по истории Украины или математике (для учащихся, которые учились по универсальному профилю) или по профильному предмету (для учащихся, которые учились в классах других профилей) и по предмету по выбору учащихся) определяют учебные заведения по согласованию с соответствующими управлениями образования.

Также МОН установило, что документы о полном общем среднем образовании вручаются выпускникам 1-2 июня 2013 года на торжественном собрании. Документы о базовом образовании вручаются учащимся, которые окончили 9-й класс, 11-12 июня.