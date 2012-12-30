Прокурор: В этом году в столице втрое уменьшены задолженности по зарплате

Как сообщили УНИАН в пресс-службе городской прокуратуры, по словам ее руководителя, главным приоритетом правозащитной и представительской деятельности есть и остается защита социальных прав граждан на оплату труда.

«Благодаря повышению эффективности реагирования уголовно-правовыми мероприятиями в три раза уменьшена задолженность по выплате заработной платы в Киеве. А это почти 112 млн грн, выплаченных людям», - отметил прокурор.

М.Бескишкий подчеркнул, что в текущем году органами прокуратуры Киева возбуждено 50 уголовных дел за невыплату зарплат, из которых 45 уже направлено в суд. При нарушении конституционных прав граждан на оплату труда по документам прокурорского реагирования к административной и дисциплинарной ответственности привлечены 130 должностных лиц органов власти и контроля, руководителей предприятий-должников.

«По требованию прокуратуры Киева к ответственности привлечены 130 должностных лиц, из которых 7 - это работники Территориальной государственной инспекции труда. И наша главная задача в условиях нового законодательства – вынудить работать именно контролирующие органы, а не работать за них», - акцентировал прокурор Киева.