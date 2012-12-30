В Житомире отметили годовщину освобождения от фашистов

Как передает корреспондент УНИАН, участие в мероприятиях приняли около ста человек - представители власти, военные, ветераны войны, представители политических партий, молодежи и журналистов.

После возложения цветов ветераны Великой Отечественной войны пообщались с молодежью. Участники торжеств выражали ветеранам слова благодарности за освобождение Родины.

Справка УНИАН. Житомир был освобожден от немецко-фашистских захватчиков вечером 31 декабря 1943 года. Город был под фашистской оккупацией два с половиной года. Были полностью разрушены 533 дома. 31 предприятие, 16 школ, 3 техникума, 2 института, больница, поликлиника, ряд административных зданий.

Памятник освободителям высотой 32 метра построен из местных лабрадорита и габро на холме над рекой Тетерев.