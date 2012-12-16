В Луцке школьникам тоже отменили занятия

На Волыни на ликвидацию последствий сложных погодных условий привлечено 100 спасателей и 30 единиц пожарно-спасательной техники.

Об этом УНИАН сообщили в территориальном управлении МЧС в Волынской области.

В частности подразделениями спасателей освобождено из снежных заносов 35 транспортных средств: 18 легковых автомобилей, 8 рейсовых автобусов, 9 автомобилей скорой помощи и три грузовых автомобиля.

Для предупреждения последующего образования заторов подразделениями терруправления МЧС принимаются меры по расчистке участков дорог города Луцка и его окраин. Для помощи коммунальщикам работает бульдозер С-100 и БАТ 2М. Также во всех районах области задействована высокопроходная техника структурных подразделений для недопущения заторов на дорогах.

Кроме того, в связи со сложными погодными условиями, завтра, 17 декабря в общеобразовательных учебных заведениях Луцка отменена учеба для школьников.