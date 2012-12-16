Люди замерзают в гигантской пробке на трассе Киев-Чоп (видео)

Народный депутат Украины, председатель Львовской областной организации ВО «Свобода» Ирина Сех обвиняет местную власть в бездеятельности в ситуации, когда в снежных заносах мерзнут пассажиры рейсовых автобусов.

«Мне звонят по телефону десятки людей с информацией о чрезвычайных ситуациях, возникших в результате погодных условий на автодорогах, - и не сегодня, как заявляют в ГАИ, а еще со вчерашнего дня. В частности, вчера в 17.30 из города Броды во Львов выехал рейсовый автобус, который застрял в снежных заносах и до настоящего времени (более 18 часов) стоит в многокилометровом заторе возле села Ясенив (Бродовский район). В автобусе 20 пассажиров, из них – большинство дети-студенты, они уже замерзают, а власти до этого времени не приняли меры по спасанию пассажиров этого автобуса. И в такой снежной ловушке сегодня ночью оказался не один пассажирский автобус», - заявила И.Сех корреспонденту УНИАН.

По ее словам, она еще со вчерашнего дня обращается в органы местной власти относительно ситуаций на автодорогах области, ее «заверяют, что делают все возможное для расчистки дорог, отчитываются, что все делается, а в действительности ничего не делают».

«Автомобили стоят в 30-километровых заторах, грузовые фуры по трассе стоят в 4–5 рядов, в снежные заносы попал маршрутный пассажирский транспорт, а власти до этого времени не обеспечили необходимую технику, чтобы спасали людей, которые буквально замерзают в заторах», - заявила И.Сех.

Она также отметила, что «в настоящее время принимаются все меры, чтобы помочь людям, которые попали в снежный плен на трассе «Киев-Чоп».

Как сообщили корреспонденту УНИАН очевидцы событий с трассы «Киев-Чоп», «на автотрассе стоят заторы автомобилей длиной по 15–30 километров. На АЗС, расположенных поблизости, люди раскупили почти все продукты, продается рекордное количество горячих напитков, владельцы автомобилей заправляются «под завязку». Значительно хуже тем, кто застрял посреди трассы в поле и вдали от населенных пунктов – в автомобилях заканчивается горючее, люди замерзают. А спецтехники по расчистке трассы и работников соответствующих подразделений, которые должны были бы обеспечить эвакуацию детей и людей с плохим самочувствием, а также дать горячие напитки, – в настоящее время нет».

Как сообщил корреспонденту УНИАН начальник пресс-центра ГУ МЧС Украины во Львовской области Павел Василенко, «ситуация на автодорогах области сложная. Снегопад, дождь со льдом образовали на автодорогах ледяной покров, превратив дороги в катки. Из-за километровых заторов спецтехника МЧС не может пока ликвидировать заторы».

«Тяжелая снегоочистительная техника МЧС работала всю ночь, оттягивали пассажирские автобусы с трассы ближе к населенным пунктам, где люди могут согреться. Однако на данное время даже тяжелая снегоочистительная техники физически не может расчистить участок автотрассы «Киев-Чоп» между городами Броды и Буск, поскольку этот участок дороги расположен так, что сильные ветры образуют сквозняки и через трассу пролегают метровые снежные сугробы. Сейчас делается все возможное, чтобы оттянуть транспорт на обочину, а затем расчистить и посыпать трассу», - отметил П.Василенко.

Помощник начальника ГУ МЧС Украины во Львовской области Виталий Туровцев также сообщил корреспонденту УНИАН, что сегодня ночью работникам МЧС пришлось вытягивать из снежных сугробов автомобиль «скорой помощи», который вез беременную женщину в роддом.

«Скорую удалось вытянуть и роженицу доставили в больницу», - сообщил В.Туровцев.