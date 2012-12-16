В центре Полтавы снова горел Кадетский корпус

Об этом сообщили УНИАН в Центре пропаганды УМЧС Украины в Полтавской области.

По их данным, огнем уничтожен мусор и поврежден деревянный пол.

Убытки и причина пожара - устанавливаются. Спасено здание, сумма выясняется. В тушении принимали участие два пожарных отделения.

Как сообщал УНИАН, 22-23 августа 2012 года пожарные уже тушили огонь в Кадетском корпусе.

Справка УНИАН. В сентябре 1829 года малороссийским военным губернатором Репниным было объявлено об учреждении в Полтаве Кадетского корпуса. 27 июня 1835 года началось его строительство. 6 декабря 1840 года состоялось торжественное открытие корпуса и первый прием кадетов.

В советские годы там размещалось Полтавское артучилище, которое было расформировано и несколько лет корпус пустовал.

В 2004 году власти города под руководством Анатолия Кукобы продали корпус израильскому владельцу. С тех пор здание начало быстро ветшать.

В 2010 году Полтавский горсовет под руководством Андрея Матковского принял решение о том, что Кадетский корпус необходимо вернуть городу через суды. Суды были выиграны в 2012 году.

Теперешний мэр Полтавы Александр Мамай заявлял, что народный депутат Украины и почетный президент ФК «Ворскла» Константин Жеваго готов купить историческое здание Кадетского корпуса у города, реконструировать его и организовать в нем гостиничный комплекс и фирменный магазин ФК «Ворскла».