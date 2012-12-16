В Херсоне крюинговые мошенники осуждены к 6 и 8 годам тюрьмы

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе прокуратуры Херсонской области, группа мошенников из 3 жителей города Херсона в течение двух месяцев в 2011 году под предлогом трудоустройства желающих работать на морских судах за пределами Украины получили от них и незаконно завладели средствами на сумму свыше 100 тыс. грн.

Прокуратурой области было поддержано государственное обвинение в судебном разбирательстве уголовного дела в отношении данной группы.

При этом, в судебных прениях сторона защиты заявляла, что осужденные не являлись членами преступной группировки, но по принципиальной позиции государственного обвинителя судом первой инстанции и апелляционным судом их доводы признаны необоснованными.

Апелляционным судом Херсонской области всем осужденным оставлено без изменений наказание, вынесенное Суворовским районным судом: организатору - 8 лет лишения свободы, другим участникам группы – по 6 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Приговор суда вступил в силу.