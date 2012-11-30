Янукович наградил прокуроров орденами и медалями

00:21, 30 ноября 2012
Общество
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Президент Виктор Янукович наградил первого заместителя Генпрокурора Рената Кузьмина орденом "За заслуги" II степени.

Соответствующий указ о награждении работников прокуратуры в их профессиональный День опубликован на президентском сайте.

Кроме того, президент дал еще два ордена: "За заслуги" III степени заместителю Генпрокурора Юрию Демину и княгини Ольги III степени первому зампрокурора Запорожской области Елене Герус, - и десять медалей "За працю і звитягу".

11 работникам прокуратур присвоено звание заслуженного юриста.

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