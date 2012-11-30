Янукович наградил прокуроров орденами и медалями

Соответствующий указ о награждении работников прокуратуры в их профессиональный День опубликован на президентском сайте.

Кроме того, президент дал еще два ордена: "За заслуги" III степени заместителю Генпрокурора Юрию Демину и княгини Ольги III степени первому зампрокурора Запорожской области Елене Герус, - и десять медалей "За працю і звитягу".

11 работникам прокуратур присвоено звание заслуженного юриста.