Сегодня в Киеве - праздничный фейерверк

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Народные гуляния проходят на улице Крещатик и на Майдане Незалежности.

Концертная программа началась с выступления духовых оркестров.

Услышать украинские народные песни и музыкальные произведения лет Великой Отечественной войны сегодня можно в исполнении Киевского академического муниципального оркестра, Народного хора, вокального ансамбля «Мальвы», Народного фольклорного ансамбля «Красная калина», а также коллективов Министерства обороны Украины, Главного управления внутренних войск МВД Украины и Государственной пограничной Службы Украины.

Концерт к 68-й годовщине освобождения Украины состоится и на Михайловской площади. Здесь будут выступать Заслуженный академический ансамбль песни и танца Вооруженных сил Украины и популярные украинские исполнители, среди которых Оля Цыбульская, Наталия Бучинская, Екатерина Бужинская, Мария Яремчук, Алеша, Тина Кароль, Братья Карамазовы, группа «Мед Хедз» и другие.

Завершится концерт на Михайловской площади в 22:00 праздничным фейерверком.