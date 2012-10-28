Сегодня в Киеве - праздничный фейерверк
Военно-патриотическими песнями и выставкой-презентацией военной техники времен Великой Отечественной войны сегодня в центре столицы отмечают 68-ю годовщину освобождения Украины от фашистских захватчиков.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.
Народные гуляния проходят на улице Крещатик и на Майдане Незалежности.
Концертная программа началась с выступления духовых оркестров.
Услышать украинские народные песни и музыкальные произведения лет Великой Отечественной войны сегодня можно в исполнении Киевского академического муниципального оркестра, Народного хора, вокального ансамбля «Мальвы», Народного фольклорного ансамбля «Красная калина», а также коллективов Министерства обороны Украины, Главного управления внутренних войск МВД Украины и Государственной пограничной Службы Украины.
Концерт к 68-й годовщине освобождения Украины состоится и на Михайловской площади. Здесь будут выступать Заслуженный академический ансамбль песни и танца Вооруженных сил Украины и популярные украинские исполнители, среди которых Оля Цыбульская, Наталия Бучинская, Екатерина Бужинская, Мария Яремчук, Алеша, Тина Кароль, Братья Карамазовы, группа «Мед Хедз» и другие.
Завершится концерт на Михайловской площади в 22:00 праздничным фейерверком.