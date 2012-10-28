Новая неделя в Украине начнется с дождей
14:28, 28 октября 2012Общество
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Завтра, 29 октября, в западных областях Украины ожидаются дожди с мокрым снегом, ночью в Карпатах сильные осадки. На остальной территории также пройдут дожди, днем местами сильные, на юге и востоке страны – дожди с грозами.
Украину зальет
Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.
Ветер в течение суток будет преобладать юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, в центральных, восточных областях и в южной части местами порывы 15-20 м/с.
Температура в течение суток в западных областях от 2° мороза до 3° тепла, в северных, Винницкой и Закарпатской области 2-7° тепла; в центральных областях ночью 5-10°, днем 10-15°, на остальной территории ночью 11-16°, на побережье Крыма до 19°, днем 17-22°, в Крыму 23-28°.
В Киеве и области ночью пройдет небольшой дождь, днем – местами ливни. Температура по области в течение суток 2-7° тепла. По г. Киеву температура ночью 1-3° тепла, днем 3-5°.
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