Азаров: россиян мы не догоним, но цены сбить можем и должны

Но зато страна может «завалить» Севастополь недорогими продуктами питания.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава правительства заявил на встрече с ветеранским активом города.

«Вот, предположим, россияне проводят повышение заработной платы для своих офицеров. Это сразу создает перекос. Раз в городе есть большая группа людей, которые могут себе позволить покупать продукты по любым ценам, значит, естественно, продавец тянется под возможности покупателя. Выход один: насытить Севастополь всеми необходимыми товарами и продуктами», - сказал Н.Азаров.

По словам премьера, необходимо построить овощехранилища, создать оптовые рынки и налаживать связи.

Н.Азаров заявил, что «сейчас страна может завалить Севастополь продуктами питания в таком количестве, чтобы покрыть этот дисбаланс. Мы не угонимся за россиянами. Я, как перед выборами, так и после выборов так скажу. Не угонимся потому, что у россиян есть большие резервы и ресурсы. Которые мы сейчас, как раз, отвлекаем от социальной защиты в том числе, и направляем на создание своего собственного запаса и возможностей добычи нефти и газа», - отметил Н.Азаров.

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Возвращаясь к вопросу уровня зарплаты российских военнослужащих, премьер-министр спросил: «Что у нас получает российский капитан первого ранга?». Когда последовал ответ: «22 тыс. грн», Н.Азаров продолжил: «Вот скажите, могу я обеспечить учителю, врачу хотя бы 15 тыс. грн? Кто-то может мне сказать, что это можно сделать? Понимаете, в каком положении мы находимся? Могут ли у нас быть такие зарплаты? Не могут». Но, сказал премьер, «насытить рынок Севастополя, сбить цены мы можем и должны».