КГГА объявит конкурс на должность директора столичного зоопарка
Генерального директора Киевского зоологического парка общегосударственного значения будут отбирать на конкурсной основе.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КГГА.
Кандидат обязательно должен предоставить программу развития столичного зоопарка на пять лет. А среди основных требований к кандидату – полное высшее образование по образовательно-квалификационному уровню магистра или специалиста, стаж работы на руководящих должностях не менее 3 лет, опыт работы в зоопарках не менее 2 лет, а также свободное пользование ПК и владение украинским языком.
Конкурс будет продолжаться в течение месяца, на этот период обязанности генерального директора столичного зоопарка будет исполнять Михаил Иванов.
В пресс-службе напомнили, что Алексей Толстоухов уволился с занимаемой должности по собственному желанию 21 сентября. На должность генерального директора Киевского зоопарка он был назначен 15 октября 2010 года.