КГГА объявит конкурс на должность директора столичного зоопарка

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КГГА.

Кандидат обязательно должен предоставить программу развития столичного зоопарка на пять лет. А среди основных требований к кандидату – полное высшее образование по образовательно-квалификационному уровню магистра или специалиста, стаж работы на руководящих должностях не менее 3 лет, опыт работы в зоопарках не менее 2 лет, а также свободное пользование ПК и владение украинским языком.

Конкурс будет продолжаться в течение месяца, на этот период обязанности генерального директора столичного зоопарка будет исполнять Михаил Иванов.

В пресс-службе напомнили, что Алексей Толстоухов уволился с занимаемой должности по собственному желанию 21 сентября. На должность генерального директора Киевского зоопарка он был назначен 15 октября 2010 года.