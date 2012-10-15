Киевских детей петь и трудиться учили бывшие зеки

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры, в средней школе № 320 и в районном центре творчества детей и юношества работают учителя, раньше осужденные за совершение преступлений против жизни, а также преступлений в сфере обращения наркотических средств и обращения с оружием.

Установлено, что в школе учителем трудовой учебы работает мужчина, который в ноябре 2005 года был приговорен к 7 годам лишения свободы за избиение своей сожительницы, которая от полученных травм скончалась. Как выяснилось, в этой школе он работал еще с 1999 года. Вернувшись с мест лишения свободы, его опять назначили учителем трудовой учебы. Судимость с него не снята и не погашена.

В Центре творчества детей и юношества Деснянского района преподавателями музыкального и спортивного кружков работают два учителя, которые в 2009 году были приговорены к условному наказанию: один за незаконное хранение наркотических средств, другой за незаконное хранение боевых припасов.

По требованию прокуратуры района два учителя уже уволены из детских заведений, в отношении третьего решение еще не принято.

Кроме того, прокуратура района в Деснянскую райгосадминистрацию внесла представление о привлечении к дисциплинарной ответственности руководителей заведений образования, которые допустили к педагогической деятельности таких учителей.