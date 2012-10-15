Как сообщили УНИАН в пресс-службе Одесского городского совета, комплекс планируется построить в районе 6 километра Овидиопольской дороги.

«Места для цивилизованного захоронения домашних любимцев существуют в Европе в каждом городе. В Украине официальных мест захоронения домашних и бездомных животных нет. Первым таким городом в нашей стране может стать Одесса», - отметили в горсовете, добавив, что «создание кладбища для животных также поможет решить ряд экологических проблем города, причем за внебюджетные средства».

В пресс-службе также уточнили со ссылкой на первого вице-мэра Одессы Николая Ильченко, что «одно из государственных предприятий готово вложить деньги в реализацию этого проекта, причем с руководством предприятия проведены соответствующие переговоры».

Сейчас готовится на согласование ГП «Укргосстройэкспертиза» проект «Комплекса по утилизации опасных (биологических и медицинских) отходов на 6 километре Овидиопольской дороги», разработанный по заказу Управления экологии и развития рекреационных зон горсовета.

Также проведены переговоры в Министерстве экологии и природных ресурсов Украины, где согласились, что Одессе нужен инсинератор для сжигания останков умерших животных и ликвидации медицинских препаратов, которые несут потенциальную опасность для здоровья и жизни людей, отмечается в сообщении.В Одессе хотят построить первое кладбище для животных