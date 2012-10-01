Ездить на поезде во вторник и среду стало на 10% дешевле

С 1 октября до 24 декабря будет действовать снижающий календарный коэффициент 0,93 (в сентябре он составлял 1,02).

Согласно приказу №170 Министерства инфраструктуры от 19.03.2012 весь год был разделен на 13 периодов, в течение каждого из которых действует свой коэффициент. Таким образом, самый низкий — 0,7 — применяется при продаже билетов на 31 декабря, самый высокий — 1,1 — будет действовать в предновогодние дни — с 25 по 30 декабря включительно. Стоимость билета на поезд №91 Киев—Львов составит: купе — 162,33 грн (в сентябре — 171,54 грн), плацкарт — 78,68 грн (82,73 грн). Согласно сообщению пресс-службы «Укрзализныци» (УЗ), стоимость билета также будет зависеть от дня поездки. В частности, во вторник и среду можно будет приобрести билеты на 10% дешевле базовой цены, а в пятницу и воскресенье — на 10% дороже. «В среднем стоимость билетов в обычные дни, без скидок, с 1 октября уменьшится на 10–25 грн в зависимости от класса поезда»,— пояснила изданию «Комерсант-Украина» руководитель пресс-службы УЗ Елена Лизунова.

По такой же шкале будет рассчитываться и стоимость проезда в скоростных поездах «Интерсити+» (Hyundai Rotem). Так, стоимость билета во II класс «Украинского экспресса» во вторник и среду в направлении Киев—Харьков составит 214,79 грн (до 1 октября — 234,42 грн), Киев—Львов — 239,24 грн (261,23 грн), Киев—Донецк — 285,63 грн (312,10 грн). I класс в направлении Киев—Харьков обойдется в 316,06 грн (334,53 грн), Киев—Львов — 354,96 грн (375,76 грн), Киев—Донецк — 421,79 грн (446,62 грн). При оформлении билетов туда и обратно будет действовать скидка в 10%. Всего же, начиная с 14 августа, цены на проезд в этих поездах снизились в среднем на 40–90 грн.

«Сезоны большего и меньшего спроса просчитываются специально, и подобные меры применяются для увеличения продаж билетов. В результате прибыль в периоды повышенного спроса перекрывает незначительные убытки, понесенные в менее активные сезоны»,— поведала эксперт Центра политического и экономического анализа Ирина Кава.