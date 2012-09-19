Нацбанку поручено регулировать выпуск электронных денег

Как передает корреспондент УНИАН, «за» данное решение проголосовали 260 из 321 народного депутата Украины, зарегистрированного в сессионном зале.

Данным законом предусмотрено обеспечить надлежащее регулирование выпуска и использования электронных денег. В нем отмечается, что эмитентами электронных денег будут банки, за деятельностью которых будет осуществлять контроль Национальный банк. Предусмотрено установить ответственность за неправомерное использование электронных денег.

Законом также предусмотрено внедрить ведение Национальным банком реестра платежных систем и систем расчетов в Украине, их членов/участников и операторов услуг платежной инфраструктуры и предоставлять право осуществлять деятельность в Украине только после их регистрации в порядке, установленном Национальным банком.

Национальному банку также предоставлено право определять порядок осуществления в Украине маршрутизации, клиринга и взаиморасчетов между участниками платежной системы за операциями, которые осуществлены в пределах Украины с применением платежных карточек, эмитированных банками-резидентами.

В законе предусмотрено обеспечить формирование и размещение гарантийных депозитов членов/участников платежных систем по операциям, которые осуществлены в пределах Украины с применением платежных карточек, в национальной валюте Украины на счетах в Национальном банке или в банках Украины.

Банкам Украины предоставлено право на основании договора размещать на платежной карточке одновременно две и больше торговые марки платежных систем (внутригосударственных систем и/или МПС).

Согласно закону, Национальному банку предоставляется право определять направления развития современных электронных банковских технологий, создавать и обеспечивать непрерывное, надежное и эффективное функционирование и развитие созданных им платежных систем и систем расчетов, координировать и контролировать создание электронных платежных инструментов, платежных систем, систем автоматизации банковской деятельности и средств защиты банковской информации.

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Также законом вводится осуществление надзора (оверсайта) за платежными системами. Определены его цели, объекты, деятельность Национального банка относительно реализации полномочий и применения мер влияния, ответственность объектов надзора (оверсайта) за несоблюдение требований законодательства Украины.

Кроме того, Нацбанку предоставлено право устанавливать предельные суммы расчетов наличными для физических и юридических лиц, а также для физических лиц-предпринимателей. Также предоставлено право Государственной налоговой службе осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения наличных расчетов за товары (услуги), порядком принятия наличности для дальнейшего ее перевода банком и за соблюдением установленных законодательством обязательных требований относительно обеспечения субъектами ведения хозяйства возможности расчетов за товары (услуги) с использованием электронных платежных средств.