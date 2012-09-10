Сегодня ночью синоптики зафиксировали первые заморозки

Синоптики прогнозируют в середине сентября первые заморозки на почве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил директор Украинского гидрометцентра МЧС Николай Кульбида.

Он отметил, что сегодня ночью были зафиксированы первые заморозки над почвой, на высоте 2 см, до минус 1-4 градуса по Цельсию на территории Ривненской, Житомирской, Винницкой областей.

По словам директора Укргидрометцентра, в течение последующих дней заморозки на почве прогнозируются на значительно большей территории.

Как отметил Н.Кульбида, 11-17 сентября в Крыму, южных, Закарпатской, Черновицкой, местами в Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской, Донецкой, Луганской областях, а 11-13 сентября и в Житомирской и большинстве западных областей ожидается чрезвычайная (5-го класса) и высокая (4-го класса) пожарная опасность.

Н.Кульбида сообщил, что 11-14 сентября прогнозируется постепенное повышение температуры воздуха от 16-21 до 21-27 градусов по Цельсию по всей Украине. При этом осадков практически не будет, лишь на западе Украины возможны небольшие дожди.

14-16 сентября через территорию Украины пройдет атмосферный фронт, который обусловит снижение температуры воздуха.

Как сказал Н.Кульбида, сначала это коснется западных областей, где температура упадет до 16-21 градуса по Цельсию днем.

Вместе с тем, на подавляющей территории Украины будет наблюдаться сухая погода, лишь на западе и юге прогнозируются небольшие дожди.