Пинзеник: Украина живет в долг, который вырос с 89 до 500 млрд. долларов

Украина живет в долг, который вырос с 89 до 500 млрд. долл. Об этом в прямом эфире 5 канала сказал экс-министр финансов Виктор Пинзеник.

«Из 89 млрд. долга стало 500. А в этом году я даже боюсь, что до конца года будет еще больше. Мы живем в долг. У нас разбалансированы два ключевых фундаментальных баланса: платежный и бюджетный. То есть мы на «распорке» уже по двум фундаментальным балансам. Одна из причин этого - популизм - то, что мы сейчас видим », - заявил экс-министр.