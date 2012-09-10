Пинзеник: Украина живет в долг, который вырос с 89 до 500 млрд. долларов
08:37, 10 сентября 2012Общество
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Экс-министр говорит, что с 89 млрд. долга стало 500.
Виктор Пинзеник опасается за будущее
Украина живет в долг, который вырос с 89 до 500 млрд. долл. Об этом в прямом эфире 5 канала сказал экс-министр финансов Виктор Пинзеник.
«Из 89 млрд. долга стало 500. А в этом году я даже боюсь, что до конца года будет еще больше. Мы живем в долг. У нас разбалансированы два ключевых фундаментальных баланса: платежный и бюджетный. То есть мы на «распорке» уже по двум фундаментальным балансам. Одна из причин этого - популизм - то, что мы сейчас видим », - заявил экс-министр.
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