Милиция: Борисполь «заминировал» психически больной

"Этот человек психически неуравновешенный. Он звонил дважды с промежутком в несколько минут с одной и той же фразой, что аэропорт заминирован", - сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МВД Украины в Киевской области.

По информации пресс-службы, с терминала "F" было эвакуировано около 3 тыс. чел, из терминалов "C" и "В" - около 2 тыс. вместе.

"Оперативно-технические службы ничего не обнаружили", - отметил собеседник агентства.

В пресс-службе также отметили, что звонивший - киевлянин и звонки осуществлял из Киева.

В столичном главке милиции уточнили, что звонки осуществлялись с телефонных автоматов в столице - Чоколовского бульвара и Краснозвездного проспекта. Звонки поступили на телефон "102" в 14.06 и 14.14.

По их словам, звонивший - 1983 года рождения, находится на психиатрическом учете. "Есть решение суда о его принудительном лечении", - уточнили в милиции.