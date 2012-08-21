Из двух терминалов аэропорта «Борисполь» эвакуировали пассажиров

15:22, 21 августа 2012
Общество
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Служба безопасности аэропорта “Борисполь” и правоохранительные органы проверяют информацию о заминировании аэропорта.

В аэропорту ищут бомбу

Служба безопасности аэропорта “Борисполь” и правоохранительные органы проверяют поступившую в милицию по телефону 102 информацию о заминировании аэропорта.

Как сообщили УНИАН в аэропорту, в настоящее время эвакуированы пассажиры из терминалов B и F.

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