Подполковник милиции сядет на 5 лет за применение пыток

Как сообщили сегодня УНИАН в пресс-службе прокуратуры Донецка, приговором Пролетарского районного суда в июле этого года оперуполномоченный УУР ГУМВД Украины в Донецкой области приговорен к 5 годам лишения свободы за совершение преступления, предусмотренного ч.2 ст.365 (превышение власти или служебных полномочий, если оно сопровождалось насилием), ч.2 ст.127 (пытки, совершенные по предварительному сговору группой лиц) УК Украины.

В ходе досудебного следствия, которое проводила прокуратура Пролетарского района, установлено, что сотрудник милиции по просьбе своего знакомого - начальника отдела службы банковской безопасности, прибыл в одно из отделений банка Донецка и применяя физическое и психологическое насилие, заставлял кассира и начальника отделения сознаться в краже 46 тыс. грн и 1 тыс. российских рублей (обнаруженную недостачу).

По словам прокурора Пролетарского района г. Донецка Леонида Волика, «пострадавших против их воли удерживали в помещении банка до 4:00 утра, надевали на голову кассиру полиэтиленовый пакет, ограничивая доступ кислорода, и наносили удары кулаками по голове и туловищу».

«В результате насильственных действий подполковника милиции женщине были причинены повреждения средней степени тяжести. Кроме того, в отношении нее был использован аппарат «Полиграф» (детектор лжи), а к начальнику отделения филиала применены наручники», - добавил прокурор.

Л. Волик также добавил, что для потерпевшей это был первый рабочий день в должности кассира отделения банка.