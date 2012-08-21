Вокзалы в Кременчуге «заминировал» подросток
Милиция Кременчуга (Полтавская обл) задержала 16-летнего подростка, который в понедельник, 20 августа, сделал ложное сообщение о минировании городского автомобильного и железнодорожного вокзалов.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе горуправления милиции.
По их данным, задержанному 16 лет и он проживает в пгт. Павлыш Кировоградской области.
«Он был задержан вчера поздно вечером. У него изъяты несколько мобильных телефонов, по которым он звонил в дежурную часть милиции и сообщал о заминировании зданий вокзалов. Именно по этим звонкам его и вычислили. Задержали его милиционеры ППС», - сказала пресс-офицер Кременчугского городского управления милиции Лариса Майоршина.
По ее словам, во время задержания парень не оказывал сопротивления и сейчас милиция проверяет его причастность к другим преступлениям.
Как сообщал УНИАН, вчера вечером в Кременчуге были ложно "заминированы" автовокзал, а позже и железнодорожный вокзал.