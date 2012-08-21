Стихия оставила без света 323 населенных пункта Украины

Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, в Житомирской области без электроснабжения остались 164 н.п, в Киевской – 90, Ривненской – 54, Черкасской – 8, Волынской – 7

К восстановлению энергоснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.

Кроме того, 20 августа в Дубровицком, Заречненском и Костопильском районах Ривненской области в результате дождя и порывов ветра были частично повреждены крыши 23 частных жилых домов и школы.

К аварийно-восстановительным работам привлечены подразделения МЧС и коммунальные службы района.