Украинские студенты в десятке лучших в мире на Олимпиаде по астрономии

Олимпиада проходила 4-14 августа 2012 в г. Рио-де-Жанейро (Федеративная Республика Бразилия). Об этом сообщает пресс-служба министерства образования и науки, молодежи и спорта.

Более 150 участников из 27 стран (Колумбии, Бразилии, Португалии, Словакии, Греции, Хорватии, Литвы, Чехии, Беларуси, России, Ирана, Индонезии, Индии, Китая, Бангладеш, Таиланда и др.). Приняли участие в олимпиаде. Соревнования проводились в четыре этапа: командные соревнования, обработка астрономических данных, тур наблюдения и теоретический тур.

При обработке данных студентам были предложены наблюдения прохождения экзопланеты по диску звезды и спектр далекой галактики. В туре наблюдения участники должны были проявить знания и навыки работы с картой звездного неба и умение определять угловые расстояния и координаты звезд.

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В индивидуальных соревнованиях украинские студенты завоевали 3 призовые места:

серебряная медаль - Марк Дубоделов, студент I курса Киевского национального университета имени Тараса Шевченко;

две бронзовые медали - Екатерина Баринова и Валерия Жовковская, студентки I курса Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

В командном зачете первое место завоевали студенты Китайской Народной Республики, команда Украины заняла 10 место.