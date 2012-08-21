Министерство отследило теневой сектор экономики

Однако номинальный показатель не изменился и остался на уровне 34% ВВП, поскольку он выражается лишь в целых числах.

О предварительной оценке (по двум методам расчетов из четырех, используемых Министерством экономического развития и торговли) говорится в результатах исследования Минэкономразвития, обнародованных на его сайте.

"Следовательно, уровень теневой экономики в Украине в 1-м квартале не изменился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 34% от уровня официального ВВП», - говорится в документе.

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Вместе с тем, отмечается в исследовании, остается ряд рисков относительно роста тенизации экономики в будущем. «Они связаны с возобновлением процессов рецессии в странах еврозоны и сохранением значительных финансовых (долговых) проблем на внешних рынках, что в случае их распространения может повлечь резкое замедление темпов экономического роста и в Украине. Также высокими остаются внутренние риски дестабилизации экономической ситуации, среди которых наибольшими являются увеличение отрицательного сальдо текущего счета платежного баланса, рост девальвационных ожиданий и низкая кредитная активность», - говорится в документе.

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Из четырех методов, показатель уровня теневой экономики, рассчитанный как средневзвешенный показатель по финансовому методу и методу убыточности предприятий, в январе-марте 2012 года вырос на 3 п.п. против соответствующего периода предыдущего года и составил 34% от уровня официального ВВП.

Уровень теневой экономики, рассчитанный по электрическому методу, вырос на 1 п.п. и составил 31% ВВП.

По методу “расходы населения – розничный товарооборот” уровень тенизации остался на уровне 1-го квартала 2011 года - 44% ВВП.

Единственным методом расчета, который засвидетельствовал снижение уровня теневой экономики в Украине в январе-марте 2012 года, стал монетарный метод, в соответствии с которым данный показатель сократился на 3 п.п. и составил 26% от уровня официального ВВП.