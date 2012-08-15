Билеты на Hyundai подешевели

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»), обложение налогом на добавленную стоимость по нулевой ставке услуг по перевозке пассажиров скоростными электропоездами Интерсити+ введено в соответствии с законом Украины от 5 июля 2012 г. "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно государственной налоговой службы и в связи с проведением административной реформы в Украине".

Согласно изменениям, на период до 31 августа (при действии коэффициента индексации - 1,07) базовая стоимость проезда скоростными электропоездами Интерсити+ (в понедельник, вторник и среду) в 1-м классе по направлению Киев-Харьков уменьшится на сумму НДС 66,68 грн — до 350,34 грн с учетом страхования и комиссионного сбора, по направлениям Киев-Львов на 75,20 грн. - до 393,59 грн и Киев-Донецк на 89,85 грн — до 467,92 грн.

Во 2-м классе стоимость проезда уменьшится по направлению Киев-Харьков на сумму НДС 45,98 грн., Киев-Львов - на 51,52 грн. и Киев-Донецк - на 62,03 грн.

В сентябре будет применяться коэффициент индексации 1,02.

Кроме того, стоимость билета и плацкарты будет корректироваться на коэффициенты по календарным периодам и дням недели.

Так, на четверг и субботу установлено снижение стоимости проезда на 10% от базовой стоимости, на пятницу и воскресенье - повышение на 10%.

При оформлении билета на электропоезда Интерсити+ в направлении «туда и обратно» применяется скидка в размере 10% от стоимости проезда.

Справка УНИАН. Поезд категории Интерсити+ (ИС+) - дневной скоростной поезд, курсирующий в прямом сообщении с маршрутной скоростью 90 км/ч и более при допустимой скорости до 200 км/ч. В составе поезда вагоны с местами для сидения 1-го и 2-го класса.

К классу ИС+ относятся электропоезда “Украинский экспресс” производства Hyundai Rotem, которые курсируют по железным дорогам Украины между Киевом и Донецком, Львовом и Харьковом с конца мая 2012 года.

Поезда Skoda относятся к классу Интерсити.