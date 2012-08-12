Кабмин хочет ликвидировать численные гарантии на госзаказ в вузах

Об этом говорится в законопроекте №10720, который был разработан Министерством экономического развития и торговли.

Как сообщает Укрправда, в законодательной инициативе нет никаких численных гарантий госзаказа, которые сейчас содержатся в действующем законе "О высшем образовании". Как известно, согласно действующему закону, финансирование за счет госбюджета подготовки специалистов с высшим образованием осуществляется в объемах, необходимых для обеспечения на каждые 10 тысяч населения обучения не менее 100 студентов в вузах 1 и 2 уровней аккредитации и 180 студентов в вузах 3 и 4 уровней аккредитации.

Проект Минэкономики предлагает собственную схему формирования показателей.

Согласно ей, Минэкономики разрабатывает прогноз на государственный заказ, руководствуясь присланными предложениями от государственных заказчиков, федерации профсоюзов и национального представителя работодателей.

Затем Минэкономики вносит соответствующие предложения в проект Госбюджета.

Именно госзаказ согласно законопроекту, должно ежегодно утверждаться отдельным решением Кабинета министров.

Кроме того, в пояснительной записке к законопроекту указано, что "проект закона не нуждается в общественном обсуждении".