Лесные пожары на Херсонщине потушили

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций.

К гашению пожаров привлекалось 1 тыс. 767 человек и 153 единицы техники, в том числе: от МЧС 563 человек, 91 ед. техники, 3 пожарных самолета Ан-32П и 2 вертолета Ми-8 с водосливными устройствами; от Минобороны - 442 человека, 12 ед. техники и 1 вертолет Ми-8 с водосливным устройством; от МВД - 465 человек; от Гослесагентства - 280 человек и 43 ед. техники; от «Укрзализныци» - 17 человек и пожарный поезд.

Как сообщал УНИАН, по факту лесных пожаров в Херсонской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 245 Уголовного кодекса Украины (уничтожение или повреждение объектов растительного мира), санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Во время гашения огня получили ожоги разной степени тяжести двое ликвидаторов.

Убытки от масштабных лесных пожаров в Херсонской области предварительно оцениваются в более чем 15 млн грн.