Большинство украинцев против статуса государственного для русского языка - опрос

41% украинцев поддерживают предоставление русскому языку статуса государственного, 51% - выступают против этого. 8% - не определились.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой «Рейтинг» в конце июля 2012 года, которыми располагает УНИАН.

При этом в исследовании отмечается, что в течение последних двух лет количество противников и сторонников двуязычия были почти равны. Однако в июне 2012 года количество противников двуязычия (48%) превысило число сторонников (45%), а уже в июле разрыв между сторонниками и противниками двуязычия впервые вырос до 10% в пользу последних. Для сравнения, в 2009 году уровень поддержки предоставления русскому языку статуса государственного составил более 50%, а число противников составляло лишь около 40%.

Среди наибольших сторонников двуязычия жители Донбасса (85%), Юга (72%) и Востока (50%). Если на Донбассе и Юге число сторонников двуязычия не изменилось и даже укрепилось, то на Востоке - уменьшилось.

При этом, 34% опрошенных, скорее, поддерживают принятие закона о региональных языках (Кивалова-Колесниченко), в т.ч. 16% - полностью поддерживают. Вместе с тем, 42% не поддерживают этот закон, в т.ч. 29% - совсем не поддерживают. Еще 15% безразлично относятся к принятию этого закона, а 11% - не определились со своим отношением к закону.

59% респондентов, которые считают русский язык родным, поддерживают принятие закона, однако почти 16% - не поддерживают. В то же время, почти 62% респондентов, которые считают украинский язык родным, не поддерживают этот закон, однако 14% - поддерживают.

Однако, только 9% опрошенных готовы лично выйти на акции в поддержку этого закона, и только 16% - с требованием его отмены. Вместе с тем, от 70 до 80% опрошенных не готовы участвовать в акциях как в поддержку закона, так и против него.

Если на Западе более 40% опрошенных готовы лично протестовать против этого закона, то на Донбассе только четверть готовы выйти на акции в его поддержку.

39% опрошенных считают, что этот закон оградит русский язык и языки национальных меньшинств от притеснений, не согласны с этим утверждением 37%. Четверть не смогли определиться. С утверждением согласны две трети жителей Донбасса и только 18% - Запада.

39% опрошенных считают, что этот закон уничтожает украинский язык, не согласны с этим утверждением 47% опрошенных. 14% не смогли определиться. С утверждением согласны почти 80% жителей Запада и только 8% - Донбасса.

46% опрошенных считают, что данный закон раскалывает Украину, не согласны с этим утверждением 42% опрошенных. 13% не смогли определиться. С утверждением согласны более 70% жителей Запада и только 18% - Донбасса.

Вместе с тем, 52% опрошенных считают, что решение таких вопросов как язык нужно отложить на период после выборов, не согласны с этим утверждением лишь 25% опрошенных. 23% не смогли определиться.

Абсолютное большинство опрошенных - 74% - согласились, что политики используют вопрос языка только для получения дополнительной поддержки, голосов избирателей. С этим согласились как жители Востока, Юга и Донбасса так и Запада, Центра и Севера. Не согласны с этим утверждением лишь 12% опрошенных. 15% не смогли определиться.

При этом, 42% опрошенных поддерживают создание единого государства в составе Украины, России, Беларуси. Не поддерживают - 49%. Еще 10% - не определились. Примечательно, что за последние два месяца число сторонников единого государства с Россией сократилось: если в 2011 и начале 2012 годов их было 47-48%, то по состоянию на июнь 2012 года их количество сократилось до 44%, а в июле - еще до 42% (наихудший показатель за последние два года).

*** Опрос проводился 14 - 27 июля 2012 года. Аудитория исследования: население Украины в возрасте от 18 лет и старше. Опрошены 2000 респондентов. Метод исследования: личное формализованное интервью согласно опроснику (face to face).

Ошибка репрезентативности исследования (с вероятностью 0,95): для значений близких к 50% погрешность составляет не более 2,2%, для значений близких к 30% - не более 2%, для значений близких к 10% - не более 1,3 %, для значений близких к 5% - не более 1%.

Распределение областей:

Запад: Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Ровенская, Тернопольская, Черновицкая.

Центр: Винницкая, Кировоградская, Полтавская, Хмельницкая, Черкасская.

Север: г. Киев, Киевская, Житомирская, Сумская, Черниговская.

Юг: АР Крым, Одесская, Херсонская, Николаевская, г. Севастополь.

Восток: Днепропетровская, Запорожская, Харьковская.

Донбасс: Донецкая, Луганская.