Председатель суда лез к автоматизированной системе документооборота - сел на 5 лет

Об этом сообщили УНИАН в ОСО УМВД Украины в Сумской области.

Судья была задержана в прошлом году. Тогда к работникам УБОП поступила информация, что женщина получила взятку в сумме 100 тыс грн от двух человек за вынесение заведомо неправосудного решения, согласно которому последним назначалось наказание, не связанное с лишением свободы.

В ходе следствия было установлено, что сама обвиняемая денег не брала и все «вопросы» решала через своего 25-летнего сына. Тот заранее договаривался с подследственными и получал деньги для передачи матери.

«55-летняя судья оказывала давление на подчиненных работников и заставляла их вносить ложные сведения в компьютерную программу «Документооборот общих судов». В результате таких операций туда попадали дела, в которых она была заинтересована и за которые брала взятки. Такой случай в Украине был зарегистрирован впервые», - рассказал заместитель начальника УМВД Украины в Сумской области Валерий Ефремов.

По его словам, в целом относительно злоумышленницы было возбуждено три уголовных дела по ч. 1 ст. 376-1, ч. 2 ст. 368 и ч.1 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление служебным положением, получение взятки, незаконное вмешательство в работу автоматизированной системы документооборота суда, принятие судьей заведомо неправосудного решения).

Ее сын-сообщник по решению суда получил три года тюрьмы.