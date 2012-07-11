На западе Украины стихия оставила без света 79 населенных пунктов
08:45, 11 июля 2012Общество
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Сегодня ночью вследствие неблагоприятных погодных условий (ливни, порывы ветра) сработали системы защиты линий электропередач и были обесточены 79 населенных пунктов в трех областях Украины.
Без света сидят в трех областях Украины
Как сообщает пресс-служба МЧС, без света остались в Ривненской области 31 населенный пункт, во Львовской – 29, в Тернопольской – 19.
К возобновлению энергоснабжения привлечены бригады облэнерго.
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