На западе Украины стихия оставила без света 79 населенных пунктов

Сегодня ночью вследствие неблагоприятных погодных условий (ливни, порывы ветра) сработали системы защиты линий электропередач и были обесточены 79 населенных пунктов в трех областях Украины.

Как сообщает пресс-служба МЧС, без света остались в Ривненской области 31 населенный пункт, во Львовской – 29, в Тернопольской – 19. К возобновлению энергоснабжения привлечены бригады облэнерго.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter