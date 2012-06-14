Янукович отдал Колесникову почтовую связь

Об этом говорится в Указе «О внесении изменений в указы Президента Украины от 12 мая 2011 года № 581 и от 30 июня 2011 года № 717», размещенном на сайте главы государства.

С настоящего времени министерство будет принимать участие в пределах своих полномочий в формировании и обеспечении реализации государственной тарифной политики и политики государственных закупок в сфере предоставления услуг почтовой связи.

Как известно, этих функций Министерство инфраструктуры было лишено в процессе переименования (бывшее Министерства транспорта и связи Украины).