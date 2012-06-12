В Киеве врачи центров «реабилитации» массово сажали людей на наркотики

Об этом сообщает "Сегодня".

«У нас сейчас в столице открылась масса центров якобы реабилитации, которые, по сути, являются замаскированными наркопритонами, — рассказывает изданию замглавы организации «Движение противодействия наркомании и наркокоррупции» Роман Ступницкий. — Они берут лицензию на оборот наркотических препаратов, наркоман туда приходит, платит деньги и получает дозу». Оборот одной клиники в день, по его словам, — 20 тыс. грн, а в год — до 8 млн грн. Ступницкий говорит, что нередко собственниками таких клиник являются и сами наркозависимые люди, которые берут на работу медсестру и нарколога. «У таких клиник, как правило, серьезные «крыши», — говорит Ступницкий.

90% пациентов клиник, утверждают в прокуратуре, были постоянные клиенты, и якобы врачи об этом знали. «Поскольку колоть наркоману один препарат полгода было бы подозрительно, фамилию и адрес проживания клиентов для документации постоянно меняли», — рассказывают в прокуратуре. В день в клинику приходило около 100 человек. Курс до 10 дней стоит около 900 грн. Получается, что укол обходился наркоману где-то в 90 грн, а в закупке эта же ампула стоит 7 грн.

Все началось с того, что прокуратура вместе с СБУ проверила закупки наркопрепаратов, выяснив, сколько их заказывали частные клиники. Вышли на два центра (один на ул. Стельмаха, второй на ул. Попудренко), которые в больших количествах брали ампулы сильнодействующего наркотического препарата «Бупренорфин гидрохлорид». «Начали проверять, имеют ли они право колоть. Оказалось, что у них нет лицензии на лечение инъекционным путем наркотическими препаратами. Они должны проводить комплексную таблетированную терапию», — рассказывает "Сегодня" Инна Сухоставец, прокурор отдела защиты конституционных прав и свобод граждан прокуратуры Киева.

Таблетированная терапия выглядит так: когда у наркомана ломка, ему дают таблетки, постепенно снижая дозу, а затем к терапии подключаются психологи. И через какое-то время у наркомана должно пропасть желание уколоться. В этих же клиниках, как полагает следствие, было налажено конвейерное подсаживание наркоманов и выкачивание с них денег. Ведь, согласно заключению независимых наркологов, подобные инъекции снижали ломку, но лишь на время. Проще говоря, люди просто приходили в клинику за очередной дозой.

Связаться с врачами клиники изданию пока не удалось. Но, как рассказали источники, на допросах они уверяли, что делали благое дело, помогая пережить людям ломку. Против главврачей клиник возбудили уголовные дела, им грозит до трех лет тюрьмы.