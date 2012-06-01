Арендатор не знает о захвате Гостиного двора, знает только о хулиганстве

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Киеве, посвященной ситуации вокруг Гостиного двора.

«У меня нет информации о захвате, у меня есть информация о хулиганских действиях, связанных с разбитием двух стекол», - заявил Д.Ярич.

«Что касается рейдерского захвата, то я считаю, что применить это слово можно ко мне. Я действующий арендатор этого помещения… Если вы считаете, что рейдерский захват был по отношению ко мне, то мне об этих фактах ничего не известно. Нас никто не захватывал», - добавил он.

Д.Ярич заявил, что единственное, что он может подтвердить, что действительно выезжал на место ночью.

«И это было связано с тем, что меня пригласил… у меня на объекте находится консьерж или охранник, которой 58 лет, которая услышала шум боя стекол и дверей. Я приехал и увидел, что, возможно, хулиганы. Я дал пояснения по причине этого дела. Разбито два маленьких окна – 10 на 10 см, квадратики, и сломаны две двери – в магазин, который выехал уже наверное полгода назад и его помещение не используется, и следующая проходная дверь», - рассказал он.

По словам Д.Ярича, было установлено, что люди через эти двери проникли на территорию объекта – во дворик Гостиного двора.

«Поэтому было сделано соответствующее заявление и, возможно, мне придется еще ехать в органы, если там что-то пропало, писать следующее заявление», - сказал он, добавив, что сейчас проводят инвентаризацию вещей.

Таким образом, утверждает Д.Ярич, ему ничего не известно о том, что происходило ночью в Гостинном дворе.

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Как сообщалось, активистка Мария Лебедева на своей странице в Facebook написала, что в ночь на 1 июня около 30 неизвестных мужчин напали на защитников Гостиного двора: «Ночью на «Республику Гостиный двор» был налет бандитов. Около 30 человек».

«Налетели, когда почти все разошлись, около 1:00 ночи. Выгнали народ с угрозами расправы, не дали забрать технику, генератор, мотоцикл и все остальное. Заварили двери изнутри, подкатили и заблокировали той старой машиной, что там была. Все произошло за считанные секунды», - сообщила она.

По словам М.Лебедевой, все это время рядом с Гостиным двором стоял автомобиль с милиционерами, которые ни во что не вмешивались.

"На вопрос, что же собирается делать милиция, ответили: "Начальство сказало ждать до утра ", - написала активистка.

Справка УНИАН. 26 мая Киевсовет принял решение о реконструкции здания Гостиного двора.

В связи с активными действиями застройщика сейчас Гостиный двор находится под постоянным наблюдением активистов, которые выступают против реконструкции сооружения и постоянно дежурят на его территории.