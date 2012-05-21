Кличко пригласил немцев приехать на Евро во Львов (проморолик)

Об этом сообщает Информационный центр «Украина-2012».

Известный на весь мир украинский спортсмен прорекламировал также новый стадион, на котором сборная Германии будет играть два матча Евро-2012.

Виталий штрихами рассказывает о уникальную атмосферу города, его древность, занесенная в список наследия ЮНЕСКО, вкусную кухню и уютные кафе.

«Это типично европейский город с уютными площадями, уличными кафе и приятной атмосферой старого города. Здесь хорошая и вкусная кухня, а кофе делают не хуже, чем в Вене», - рассказывает в ролике знаменитый боксер.

Ролик записан на немецком языке, однако на YouTube доступны субтитры на украинском и английском языках.