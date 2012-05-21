Кличко пригласил немцев приехать на Евро во Львов (проморолик)
18:48, 21 мая 2012Общество
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Львов выпустил новый проморолик, в котором чемпион мира по боксу Виталий Кличко приглашает немецких футбольных болельщиков приехать на матчи Евро-2012 во Львов.
Виталий Кличко стал промоутером Львова
Об этом сообщает Информационный центр «Украина-2012».
Известный на весь мир украинский спортсмен прорекламировал также новый стадион, на котором сборная Германии будет играть два матча Евро-2012.
Виталий штрихами рассказывает о уникальную атмосферу города, его древность, занесенная в список наследия ЮНЕСКО, вкусную кухню и уютные кафе.
«Это типично европейский город с уютными площадями, уличными кафе и приятной атмосферой старого города. Здесь хорошая и вкусная кухня, а кофе делают не хуже, чем в Вене», - рассказывает в ролике знаменитый боксер.
Ролик записан на немецком языке, однако на YouTube доступны субтитры на украинском и английском языках.
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