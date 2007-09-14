Откроется ХІІ съезд Украинского союза промышленников и предпринимателей

15 сентября (суббота)

11-00- Состоится ХІІ съезд Украинского союза промышленников и предпринимателей. С докладом выступит президент УСПП, министр экономики Украины Анатолий Кинах. Участники обсудят современное состояние экономики и влияние выборной кампании на работу ее реального сектора, проанализируют практику взаимодействия власти и бизнеса, будут обнародованы результаты работы УСПП в период с 2003 по 2007год, определены основные задания на ближайшую перспективу и пути совершенствования работы региональных отделений Союза (Украинский дом, ул. Крещатик, 2);

12-00 - брифинг президента УСПП Анатолия Кинаха (там же).

Нужна аккредитация: Телефоны: 253-72-35, 226-23-17, 253-80-30, 8067-659-76-42, press@me.gov.ua до 18-00 14 сентября.