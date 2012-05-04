В Киеве снимают Интернет-сериал о Евро-2012

О съемках сериала УНИАН сообщил автор проекта и режиссер Дмитрий Сан. Одну из главных ролей в сериале исполняет актер театра им. Ивана Франко Дмитрий Ступка, известный по таким ролям в кино, как «Мы из будущего-2», «Сердце на ладони».

«Мне очень понравилась сама идея и концепция проекта, а поэзия, которую я читаю, насыщена эмоциональность и позитивом, - сказал Ступка в комментарии УНИАН. - Верю, что она поможет нашим футболистам лучше выступить».

«Это наша творческая инициатива как болельщиков и патриотов таким образом поддержать свою команду, - отметил Д.Сан. - Ведь ей предстоит настоящий бой, и не один. Этот проект будет добрым, смешным, иногда ироничным. Но главная его цель – еще лучше настроить ребят на суперигру. Ведь группа у нас не из легких»..

Проект будет состоять из 10 оригинальных серий, каждая из которых посвящена определенной футбольной теме. В проекте будет звучать поэзия на украинском и русском языках. Старт и премьера сериала для свободного просмотра в сети запланированы на середину мая 2012. Продюсеры проекта – Дмитрий Сан, Александр Омельянов.