Одесская милиция расследует разврат в гостинице

Об этом сообщили УНИАН в Отделе по связям с общественностью Управления МВД Украины в области.

В частности, рассматривая обращение одессита, о принятии милицией соответствующих мер реагирования к незнакомой ему женщине, которая в городском отеле «Зірка» с помощью его администрации занимается сводничеством для разврата, в совершении преступления были разоблачены 28-летняя сводница и 36-летняя жительница Одесской области, занимающаяся проституцией, говорится в сообщении.

Через неделю ситуация повторилась. На этот раз правоохранители задержали 29-летнюю сводницу и 25-летнюю проститутку.

Всего с начала марта оперативники подразделения борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми, зафиксировали в этой гостинице 4 факта «создания мест разврата и сводничества», уточнили в милиции.

Сейчас следователем Шевченковского отделения милиции решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 302 (создание или содержание мест разврата и сводничества) Уголовного кодекса Украины.