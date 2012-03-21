В Харькове лейтенант милиции торговал мариуханой

В Харькове за сбыт наркотиков задержан участковый инспектор милиции.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области, 27-летнего лейтенанта милиции, который продал марихуану харьковчанину, 20 марта задержали работники Управления СБУ в Харьковской области.

Прокуратурой Харькова возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 307 (сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) и ч. 3 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Отделом инспекции по личному составу облуправления милиции проводится служебное расследование.