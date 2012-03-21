В Харькове лейтенант милиции торговал мариуханой
18:58, 21 марта 2012Общество
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Отделом инспекции по личному составу облуправления милиции проводится служебное расследование.
В Харькове за сбыт наркотиков задержан участковый инспектор милиции.
Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области, 27-летнего лейтенанта милиции, который продал марихуану харьковчанину, 20 марта задержали работники Управления СБУ в Харьковской области.
Прокуратурой Харькова возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 307 (сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) и ч. 3 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.
Отделом инспекции по личному составу облуправления милиции проводится служебное расследование.
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