Кровавое побоище омрачило празднование Дня Одессы

Сегодня в 11.30 примерно 40 молодчиков под флагами российского триколора общественной организации «Единое отечество», возглавляемой Валерием КАУРОВЫМ, совершила в присутствии милиции бандитское нападение на участников пикетирования здания облгосадминистрации - членов общества «Просвіта» и облорганизации всеукраинского объединения „Свобода”.

Вследствие организованного кровавого побоища около половины из пятидесяти участников пикетирования, в том числе женщин – членов «Свободы» и «Просвіти” получили ушибы и травмы разной степени. Четверо из них, в том числе председатель облорганизации „Просвіта” Александр СТЕПАНЧЕНКО, госпитализированы.

В беседе с корреспондентом УНИАН А.СТЕПАНЧЕНКО подчеркнул, что „властям города и области были своевременно переданы заявки-уведомления о проведении в 11.00 пикетирования облгосадминистрации и передачи Президенту Украины через главу облгосадминистрации Ивана ПЛАЧКОВА Открытого письма-протеста украинских организаций Одессы по поводу установки в центре города памятника российской императрице Екатерине II. Однако в течение получаса никто из представителей администрации к участникам пикета не вышел, а примерно в 11.30 на участников мирной акции c возгласами „Бей бандеровцев!” напала группа неизвестных тренированных молодчиков”.

Более того, организаторы акции предполагают, что сведения о запланированной в День города акции были переданы лидерам организаций - приверженцев дальнейшей русификации Одессы и региона, которые устроили кровавую потасовку, за которой молча наблюдали сотрудники Приморского райотдела милиции.

Сейчас активисты украинских организаций направились в райотдел милиции с требованиями привлечь к ответственности организаторов и виновников кровавого побоища у здания облгосадминистрации.

Между тем, сегодняшней программой празднования Дня города открытие памятника российской императрице Екатерине II не предусмотрено. Властями организованы городская выставка цветов, спортивное шоу аэроклуба "Одесса", театрализованное зрелище

„Живые шахматы”, гала-концерт при участии звезд украинской и российской эстрады, посвящённый Дню города, и праздничный фейерверк. Точную дату открытия уже установленного монумента, официально называемого памятником „Основателям Одессы”, власти пока не обнародовали.