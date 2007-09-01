В Севастополе открыли частную православную школу

В Севастополе сегодня открыта первая в Крыму частная православная школа.

Как передает корреспондент УНИАН, школа находится в экологически чистом районе города, вблизи моря. Учебное заведение размещается в специально построенном трехэтажном помещении, имеет просторный двор и часовню.

Дети будут учиться по общепринятой программе, однако, как отмечалось во время ее открытия, ограничение количества учеников в классах (в первый класс набрано 16 детей) позволит реализовывать идеи лично ориентированной педагогики и обеспечить индивидуальное воспитание ребенка.

Учеба будет охватывать три основных направления: во-первых, это помощь ребенку в воспитании в себе духовности и православных добродетелей, любви и уважения к родителям, помощь в понимании православия и приобщение к нему (основы православной культуры и православной этики); во-вторых, это языковое развитие ребенка (английский, немецкий и испанский языки); в-третьих, это здоровье ребенка, его физическое воспитание и правильный распорядок дня.

Дети будут проводить в школе целый день - с 8.20 до 17.00. День будет состоять из уроков, второго завтрака, обеда, прогулки, выполнения домашних заданий с дополнительной коррекцией знаний ребенка, посещения кружков живописи, хорового и сольного пения, золотошвейного искусства, макраме, бисероплетения, конструирования и моделирования, спортивных секций.

В школе введена форменная одежда как для учеников, так и для учителей.

Учредителями школы стали два местных предпринимателя, один из которых является депутатом Севастопольского городского совета.

Обучение в школе платное, но оплату половины месячной суммы взяли на себя учредители.

Открытие школы состоялось при участии благочинного Севастопольского округа отца ГЕННАДИЯ, который прочитал молитву и освятил учебное заведение.