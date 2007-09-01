МВД надо объединить в корпоративную сеть

Министерство внутренних дел Украины до конца года планирует создать единую корпоративную сеть, что позволит повысить оперативность раскрытия преступлений. Об этом сегодня в Полтаве сообщил министр внутренних дел Василий ЦУШКО.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, для воплощения этого проекта необходимо 50 млн. грн.

Министр добавил, что компьютеризация региональных управлений МВД и объединение их в единую сеть позволит идентифицировать «почерк» преступлений, совершенных в разных регионах.