Саркози объявил, что с греческим кризисом покончено

Президент Франции Николя Саркози объявил, что после обмена греческих гособлигаций с долговым кризисом в стране будет покончено. "Я счастлив, что решение греческого кризиса, наконец, найдено", - заявил Н.Саркози. "Сегодня эта проблема была решена, и мы можем перевернуть одну из страниц финансового кризиса", - цитирует его Reuters.

Тем временем в Берлине предостерегли от такой поспешности, замечает РосБизнесКонсалтинг.

Министр финансов Германии Вольфганг Шойбле предупредил, что неправильно говорить о разрешении долгового кризиса Греции, поскольку страна лишь получила возможность постепенно выправить свое бедственное положение. "Будет ошибкой сказать, что кризис разрешен. Греки получили шанс и обязаны им воспользоваться", - сказал В.Шойбле на пресс-конференции.