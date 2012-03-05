В Беларуси говорят, что официальных претензий к молоку от Украины не получали

Беларусь предпринимает конкретные действия по урегулированию возникших претензий от украинской стороны к поставляемым белорусским молочным и мясным продуктам.

Об этом УНИАН сообщили в департаменте ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси.

«3 марта 2012 года Департаментом отправлено официальное письмо Главе Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины Ивану БИСЮКУ с просьбой направить в наш адрес протоколы испытаний и другую имеющуюся в его ведомстве информацию по каждому случаю выявления несоответствия безопасности нашей продукции», - говорится в сообщении Минсельхозпрода Беларуси.

В департаменте ветеринарного и продовольственного надзора отмечают, что анализ указанных документов позволит оперативно принять меры по исключению претензий.

«Но пока официального ответа нет, как и нет официальных документов, подтверждающих претензии», - подчернули в министерстве.

Белорусская сторона надеется, что взаимопонимание будет в ближайшее время найдено с помощью конструктивного диалога.

«В конце этого же дня от Украинской стороны в адрес Департамента поступил запрос с перечнем вопросов относительно действующей в Республике Беларусь системы государственного контроля за безопасностью пищевых продуктов. Соответствующими службами Минсельхозпрода, Минздрава и Госстандарта оперативно подготавливаются запрашиваемые документы для передачи Государственной ветеринарной и фитосанитарной службе Украины», - подчеркнули в Минсельхозпроде Беларуси.

Как сообщал УНИАН, Украина с 1 марта 2012 года временно приостановила ввоз молока и молочных продуктов из Беларуси, а также животных, восприимчивых к АЧС, продукции и сырья из них.

При этом премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ отметил, что запрет на ввоз в Украину белорусской мясомолочной продукции является временным ограничением.

Кроме этого, И.БИСЮК по итогам состоявшейся 2 марта в Киеве встречи с первым заместителем директора департамента ветеринарии и продовольствия Минсельхозпрода Беларуси Юрием ПИВОВАРЧИКОМ заявил, что «белорусская сторона полностью согласилась с замечаниями, но вместо совместных действий по выходу из сложившейся ситуации был выдвинут ультиматум о том, что если украинская сторона в одностороннем порядке не отменит временные ограничения, то в понедельник с 15:00 белорусская сторона введет запрет на импорт украинской продукции, в частности масла, соли, кукурузы, кондитерских изделий и шрота».