Двухмиллиардный контракт с Ираком сорвался из-за финансовых махинаций?

Государственная финансовая инспекция назвала причину срыва контракта с Ираком на поставку украинских БТРов на 2 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, председатель Госфининспекции Петр АНДРЕЕВ на брифинге в среду заявил, что причиной этого стали действия руководства казенного предприятия «Харьковское конструкторское бюро машиностроения им. Морозова».

«Из-за деятельности этих руководителей Украина потеряла контракт по Ираку на 2 миллиарда… Деньги, которые были выделены на доработку БТРов с учетом требований НАТО, были направлены на депозит в коммерческий банк», - сказал П.АНДРЕЕВ.

По его словам, деньги были размещены в банке, где учредителем являлся сам директор конструкторского бюро, а руководителем финансового учреждения был его сын. Кроме того, Госфининспекция установила, что деньги размещались под невыгодный процент, а работы, которые должны были быть профинансированы, не выполнялись.

Кроме того, говоря о нарушениях на предприятиях, подведомственных Минобороны, П.АНДРЕЕВ привел пример государственного предприятия «Авиационная компания Украины». В его уставный фонд было выделено 23 самолета Ил-76 и 18 вертолетов. Госфининспекция установила, что эта техника была разукомплектована, двигатели и шасси были проданы коммерческим структурам, а остальное было сдано на металлолом. Дальнейшую судьбу этой техники не удалось установить, так как все бухгалтерские документы были уничтожены пожаром.

П.АНДРЕЕВ отметил, что таких последствий можно было бы избежать, если бы ревизоры вовремя сумели зайти на предприятие для проведения ревизии.

Как сообщал УНИАН, в конце 2009 года Украина и Ирак подписали контракт на поставку 420 машин БТР-4 на общую сумму 457,5 млн. долл.

Основной исполнитель контракта – Харьковское конструкторское бюро им. Морозова (ХКБМ), соисполнитель – Государственное предприятие «Завод им. Малышева» (г. Харьков).

Стоимость всего большого контракта, которым предусмотрены, в том числе, поставки из Украины в Ирак самолетов Ан-32 и ремонт авиатехники, составляет 2,4 млрд. долл. Колесные БТР-4 разработаны конструкторами ХКБМ. Первая партия БТР-4 для Ирака была изготовлена на производственной базе КБ им. Морозова и в количестве 26 единиц отправлена заказчику с территории завода им. Малышева 20 апреля 2011 года.

БТР-4 предназначен для транспортировки личного состава мотострелковых подразделений и их огневой поддержки в бое. БТР-4 используется для оснащения подразделений, способных вести боевые действия в различных условиях, в том числе в условиях применения противником оружия массового поражения. БТР-4 может быть базовой машиной для оснащения специальных сил быстрого реагирования и морской пехоты, выполнять поставленные задачи как днем, так и ночью, в разных климатических условиях, на дорогах с разным покрытием и в условиях полного бездорожья. Диапазон рабочих температур окружающего воздуха от -40 до+55° С.