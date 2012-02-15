Начальник горуправления образования намерен судиться с журналистом

Заместитель городского головы Донецка, начальник городского управления образования Валентин ЛАКТИОНОВ намерен подать в суд иск к журналисту, который написал материал о тендерных закупках продуктов питания для столовых общеобразовательных школ города.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЛАКТИОНОВ заявил на пресс-конференции.

В.ЛАКТИОНОВ не стал называть фамилию журналиста, но посетовал, что тот отказался прийти и ознакомиться с соответствующими документами по закупке продуктов питания для учебных заведений. Также заместитель мэра подчеркнул, что он не имеет никакого отношения к данному тендерному комитету, но доверяет его сотрудникам, к тому же деятельность комитета всегда контролируется прокуратурой.

«Один уважаемый или, наверное, неуважаемый, автор написал. Я просил его ознакомиться с этим вопросом, он не пожелал ознакомиться. Не желает – значит, будем тогда в суде выяснять, почему он использует мою фамилию, даже не зная о том, что этот тендер, к его сожалению, я не проводил вообще, - сказал В.ЛАКТИОНОВ. - Хотя я доверяю своим коллегам, членам тендерного комитета, которые участвовали в этом. Их было пять человек, они делали это коллективно в присутствии тех, кто участвует в тендере».

Заместитель мэра считает, что именно в связи с этим материалом, который вышел на портале «Донецк. Комментарии», происходит «последние две недели истерия целая в отдельных СМИ по поводу закупок, которое осуществляло городское управление образования».

Так, данное издание сообщило, что с 1 января 2012 года стоимость обедов для школьников 1-4 классов за бюджетные средства составляет – 5 грн., для школьников льготных категорий – 5,20 грн. На основании открытого тендера управление образования Донецкого горсовета в 2011 году закупало, например, картофель – по 6,60 грн. за килограмм, тогда как на тот момент на рынках и в магазинах он стоил минимум в 2 раза дешевле.

После данной информации на пресс-конференции 31 января В.ЛАКТИОНОВ говорил, что власти Донецка вынуждены закупать для школьных столовых некоторые продукты по более высокой цене, чем в магазинах и на рынках, ссылаясь на несовершенную процедуру тендеров.